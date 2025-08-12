L’Horta de Benidorm expone sus sugerencias al ayuntamiento

Esta nueva convocatoria de ‘A pie de calle’ reúne a decenas de vecinos del barrio en la Ermita de Sanç

Los vecinos reivindicaron mejoras para el barrio como la instalación de farolas, contenedores de reciclaje, limpieza de caminos, aumento de la vigilancia (especialmente los días en que abre el rastro) y del estacionamiento en las zonas más concurridas. Además, por boca de su presidenta, la asociación planteó a los miembros del equipo de gobierno local incrementar el número de autobuses urbanos y la creación de nuevas paradas.

Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana

Desde el consistorio se ha animado a los vecinos de esa zona de Benidorm a que participen con su voto en la convocatoria de 2026 del Presupuesto Participativo a través del voto telemático o en cualquiera de las extensiones administrativas del Ayuntamiento, que se abrió el 7 de agosto y que finalizará el 30 de septiembre