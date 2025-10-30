Fiestas

Les Festes Majors Patronals de Benidorm, protagonistas de un cupón especial de la ONCE

El cupón será para el sorteo que se celebrará el 10 de noviembre, lunes fiestas de Patronales

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La Escenificación del Hallazgo de la Mare de Déu es la imagen que ilustra el cupón, del que se han impreso cinco millones de ejemplares y cuyo sorteo se celebrará el 10 de noviembre. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

En total, se han emitido cinco millones de boletos en 21.000 puntos de venta, para animar a visitar la localidad y vivir y conocer en primera persona sus fiestas, que se celebran del 8 al 12 de noviembre, en honor a la Virgen del Sufragio y San Jaime Apóstol. Un cupón que cumple varias funciones, no sólo la de mostrar la ciudad sino la de integrar la labor social que lleva a cabo la propia ONCE. Escuchamos a la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina

