L’Alfàs renovará el alumbrado de Foia Blanca con 132 farolas LED financiadas con Fondos Next Generation

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 184.806 euros y contempla la instalación de farolas LED de última generación, todas ellas equipadas con sistemas inteligentes de control y regulación. Este tipo de tecnología permite adaptar el nivel de iluminación a las necesidades reales del entorno, optimizando el consumo eléctrico y reduciendo la huella de carbono. Los trabajos darán comienzo en la calle Perera, donde se encuentra el centro de transformación. Escuchamos a Toni Such concejal de Urbanismo de Alfaz

La actuación en Foia Blanca se suma a otras intervenciones similares que el consistorio ha puesto en marcha en distintos puntos del municipio, como el Paseo de las Estrellas o el Camí Vell d’Altea, dentro de una estrategia global que combina sostenibilidad, digitalización y mejora del espacio público.

L’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas, correspondientes a los PSTD de 2022 y 2023, fondos destinados a fomentar un modelo turístico más sostenible, impulsar la movilidad accesible y elevar la calidad de las infraestructuras públicas.