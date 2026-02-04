L’Alfàs del Pi refuerza su gestión turística con sensores de conteo de visitantes financiados con fondos europeos

El proyecto contempla la instalación de sensores en algunos de los principales enclaves turísticos de l’Alfàs del Pi. En concreto, se ubicarán dispositivos de conteo en el acceso a la ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada, paso obligado para todos los usuarios que realizan el sendero del Camino al Faro. Asimismo, se instalarán sensores en el Alt del Governador, el punto más alto de la Serra Gelada. Escuchamos a Luis Morant, concejal de Turismo de Alfaz del Pi

La actuación también incluye la Playa del Racó de l’Albir, concretamente en sus principales accesos, así como en la CV-753, donde los dispositivos estarán orientados específicamente al conteo de ciclistas. Estos sensores contarán con la tecnología necesaria para diferenciar a los ciclistas del resto de vehículos y de los peatones, permitiendo registrar el número de usuarios en ambas direcciones, hacia l’Albir y hacia Benidorm.

Gracias a esta actuación, el destino turístico l’Alfàs del Pi podrá conocer con mayor profundidad la demanda real, analizar las fluctuaciones de afluencia, identificar los momentos del día con mayor concentración de visitantes y evaluar la concurrencia en determinados espacios. Del mismo modo, permitirá disponer de datos precisos sobre el volumen de ciclistas que transitan por el carril bici de l’Albir, favoreciendo la mejora continua del destino en términos de turismo deportivo.

l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones para el desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, Estas aportaciones, financiadas íntegramente por la Unión Europea – NextGenerationEU, permitirán impulsar proyectos orientados a mejorar la vertebración del territorio, la interconexión turística sostenible y la accesibilidad universal del municipio.