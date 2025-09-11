L’Alfàs del Pi refuerza la coordinación con asociaciones de residentes internacionales

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha retomado esta semana las reuniones mensuales con las asociaciones de residentes extranjeros tras el parón de verano.

Una veintena de colectivos europeos han participado en la reunión, celebrada en el Salón de Plenos del consistorio, en la que se ha abordado la organización del próximo Día Internacional de l’Alfàs, previsto para el domingo 19 de octubre en la explanada de la Casa de Cultura.

Además del Día Internacional, se ha informado a los asistentes sobre la programación de varios foros formativos que se celebrarán este mes de septiembre, enmarcados en la estrategia municipal ‘Vive L’Alfàs Saludable’.

La concejala de Residentes Internacionales y responsable de la Oficina Pangea, Martine Mertens, ha destacado que estas reuniones, que se celebran con carácter mensual, son fundamentales para dar a conocer las iniciativas municipales, recoger propuestas y mejorar la coordinación con los colectivos de residentes extranjeros.