L’Alfàs del Pi refuerza sus lazos con Noruega con la visita institucional del embajador noruego en España, Lars Andersen

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Mayte García, recibió hoy en el consistorio al embajador de Noruega en España, Lars Andersen, en el marco de su primera visita oficial al municipio desde que asumiera su cargo en agosto de 2025

L’Alfàs del Pi ha reforzado sus lazos con Noruega con la visita institucional del embajador noruego en España, Lars Andersen
Durante la reunión se puso sobre la mesa el envejecimiento de parte de esta población, con muchos ciudadanos de entre 60 y 95 años, algunos de ellos viviendo solos y con necesidades de mayor atención social. Actualmente residen en l’Alfàs del Pi dos ciudadanos noruegos centenarios.

La comunidad noruega mantiene una relación histórica con l’Alfàs del Pi, con más de 50 años de presencia en el municipio, donde cuenta con infraestructuras propias como centros educativos financiados por Noruega, un club con más de mil socios, una iglesia en El Albir y el único centro de voluntariado noruego abierto fuera de su país.

