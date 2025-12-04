L’Alfàs procede a la limpieza del cauce del Barranco de Soler dentro del plan de prevención ante riadas

Las concejalías de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi están limpiando el cauce del Barranco de Soler. Una actuación contemplada dentro del Plan de Limpieza de Cauces Públicos presentado por el Ayuntamiento ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, en diciembre de 2024. Escuchamos a Toni Such, concejal de Urbanismo de Alfaz

Trabajos de desbroce, eliminación de restos vegetales y retirada de todo tipo de sedimentos, una medida preventiva desarrollada a fin de reducir al máximo el riesgo de inundaciones en esta zona del municipio. Los trabajos se centran exclusivamente en la eliminación del cañaveral, respetando los márgenes. y la longitud de actuación es de aproximadamente 2 kilómetros y los restos son triturados in situ en el mismo barranco.