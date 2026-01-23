L’Alfàs del Pi presenta en Fitur el cartel de su 38º Festival de Cine con un emotivo homenaje al Cine Roma y a la familia Iborra

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, junto al director del certamen, Luis Larrodera, han presentado oficialmente el cartel de la edición 2026 del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, que se celebrará del 4 al 12 de julio de 2026. El cartel rinde homenaje a los hermanos Pepe y Miquel Iborra, al emblemático Cine Roma -gran símbolo cultural del municipio- y a Juan Luis Iborra, impulsor del certamen.

El alcalde ha recordado que el Cine Roma cumplirá 48 años este año y que alcanzará junto al Festival dos aniversarios muy especiales en 2028: 40 años del Festival de Cine y 50 años del Cine Roma como tal. Además, ha puesto en valor la tradición cinematográfica de la familia Iborra, recordando que el padre de los tres hermanos gestionó durante más de dos décadas un cine de verano en l’Alfàs del Pi, alternándolo con el cine original conocido como Cine Mari Luz, nombre de la madre de Juan Luis Iborra.

La embajadora de honor del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi 2026, la actriz y directora Vanessa Romero, nominada a los Premios Goya en la próxima edición por su último cortometraje, con el que además fue premiada en el pasado certamen.