L’Alfàs del Pi se prepara para un encuentro profesional sobre Policía Local y Turismo

El encuentro tendrá lugar el próximo 16 de enero de 2026 en la Casa de Cultura del municipio. Antes de que finalice el año, se ha celebrado una reunión de trabajo preparatoria con el objetivo de perfilar la programación de este foro, concebido como un espacio de encuentro y reflexión entre administraciones públicas, cuerpos policiales, sector empresarial, ámbito académico y representantes institucionales.

La jornada está dirigida a miembros de los cuerpos policiales, responsables institucionales y profesionales del sector turístico y empresarial, y tiene como finalidad compartir experiencias, identificar buenas prácticas y promover modelos de colaboración que refuercen la confianza tanto de residentes como de visitantes.