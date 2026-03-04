L’Alfàs prepara el dispositivo de playa del Albir Semana Santa

En los próximos días, el consistorio alfasino llevará a cabo la puesta a punto de la playa del Racó de l’Albir. Los trabajos consistirán en el nivelado de la zona de baño, la colocación de pasarelas y la realización de tareas de pintura y limpieza en el mobiliario urbano, con el objetivo de que el enclave presente su mejor imagen de cara a la temporada turística, y desde el 28 de marzo hasta el 6 de abril habrá servicio de salvamento y socorrismo en la playa del Racó de l’Albir, en horario de 11:00 a 18:00 horas, se reforzará la vigilancia policial en primera línea de playa, así como los servicios de limpieza. También se habilitará el servicio de hamacas y sombrillas y se ampliará el horario de los aseos públicos, que permanecerán abiertos de 8:00 a 20:00 horas.

Escuchamos a el concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant

Este dispositivo se ha coordinado en la reunión del Comité de Playas en el que están representadas las áreas de Playas, Medio Ambiente, Servicios Técnicos y Seguridad Ciudadana, además de la Policía Local y las empresas concesionarias encargadas de los servicios de salvamento y socorrismo, hamacas y sombrillas, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos y limpieza de aseos, garantizando así una actuación coordinada y eficaz durante el periodo vacacional.