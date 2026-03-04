L’Alfàs prepara el dispositivo de playa del Albir Semana Santa

Turismo

El objetivo de este dispositivo es garantizar que tanto residentes como turistas disfruten de esta zona en Semana Santa en las mejores condiciones

En los próximos días, el consistorio alfasino llevará a cabo la puesta a punto de la playa del Racó de l’Albir. Los trabajos consistirán en el nivelado de la zona de baño, la colocación de pasarelas y la realización de tareas de pintura y limpieza en el mobiliario urbano, con el objetivo de que el enclave presente su mejor imagen de cara a la temporada turística, y desde el 28 de marzo hasta el 6 de abril habrá servicio de salvamento y socorrismo en la playa del Racó de l’Albir, en horario de 11:00 a 18:00 horas, se reforzará la vigilancia policial en primera línea de playa, así como los servicios de limpieza. También se habilitará el servicio de hamacas y sombrillas y se ampliará el horario de los aseos públicos, que permanecerán abiertos de 8:00 a 20:00 horas.

Escuchamos a el concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant

Este dispositivo se ha coordinado en la reunión del Comité de Playas en el que están representadas las áreas de Playas, Medio Ambiente, Servicios Técnicos y Seguridad Ciudadana, además de la Policía Local y las empresas concesionarias encargadas de los servicios de salvamento y socorrismo, hamacas y sombrillas, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos y limpieza de aseos, garantizando así una actuación coordinada y eficaz durante el periodo vacacional.

