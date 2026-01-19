L’Alfàs del Pi prepara el Año Cultural 2026

El sábado tuvo lugar la presentación de Alfàs del Pi como Año Cultural en la que participaron destacadas personalidades del ámbito cultural y social como el director y guionista Juan Luis Iborra, la catedrática María Jesús Such, la actriz Vanesa Romero, el director del Festival de Cine Luis Larrodera, además de representantes empresariales, culturales y políticos del municipio

El municipio ha querido destacar este año como una apuesta estratégica de municipio, destinada a consolidar su identidad cultural y proyectarla hacia el futuro. Alfàs del Pi cuenta con catorce espacios culturales, doce festivales anuales y casi doscientas cincuenta ediciones celebradas desde 1989.

Además, durante el acto el primer edil avanzó algunas de las acciones que ya se desarrollarán este año, como los Domingos Culturales, jornadas formativas con el Ministerio de Cultura, la exposición de Faros patrocinada por Casa Mediterráneo y una muestra sobre la Villa Romana del Albir en el MARQ de Alicante.