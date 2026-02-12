L’Alfàs del Pi da un paso más hacia la digitalización turística con el proyecto Smart City

En esta primera fase, el proyecto se centra en el ámbito turístico con la creación de la Playa Inteligente en el Racó de l’Albir, que incorporará estación meteorológica, control de aforo, tótems informativos y sensores.

El concejal de Turismo, Luis Miguel Morant, ha destacado que “esta plataforma nos permitirá conocer en tiempo real qué está ocurriendo en el destino, anticiparnos a posibles problemas y gestionar mejor los flujos de visitantes”. Según Morant, “hablamos de tecnología al servicio de las personas, que nos ayudará a ofrecer un turismo más ordenado, sostenible y de mayor calidad”.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi invertirá 201.000 euros, financiados con fondos europeos, para implantar una plataforma inteligente que permitirá gestionar el municipio en tiempo real y mejorar la experiencia de residentes y visitantes del aparcamiento de la calle Isaac Albéniz, con cerca de 400 plazas, y otros espacios exteriores para evitar saturaciones.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha señalado que “este tipo de proyectos demuestran el valor real de los fondos europeos, ya que permiten a los municipios avanzar en innovación y sostenibilidad sin coste para las arcas municipales”. Albero ha subrayado que “la digitalización es clave para construir destinos más eficientes y preparados para el futuro”.

El objetivo es facilitar la toma de decisiones basada en datos, optimizar los flujos de visitantes y avanzar en un modelo de gestión más eficiente y sostenible.