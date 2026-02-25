L’Alfàs del Pi lidera los Senderos Azules 2026 con la ruta al Faro de l’Albir como la mejor valorada

La ruta al Faro de l’Albir, en L’Alfàs del Pi, ha sido reconocida con una mención especial de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) tras convertirse en el sendero con mayor puntuación en la edición 2026 del programa Sendero Azul. Este emblemático itinerario, distinguido de forma ininterrumpida desde 2013, se consolida así como referente nacional en calidad ambiental y uso público responsable.

El recorrido, de apenas 2,5 kilómetros, se inicia en la playa del Racó de l’Albir y culmina en el faro, atravesando el Parc Natural de la Serra Gelada. Un enclave privilegiado que combina valores paisajísticos, naturales y patrimoniales. El concejal de Turismo y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha destacado la importancia de este reconocimiento, que refuerza la apuesta municipal por un modelo turístico sostenible.

En la comarca, Villajoyosa también ha revalidado en 2026 las Banderas Sendero Azul para los itinerarios de la Colada de la Costa, que suma su tercer año consecutivo con el distintivo, y la Volta al Cantal (PR-CV 43), que lo obtiene por segundo año seguido. Estos galardones valoran criterios estructurados en cuatro grandes categorías: características del trazado; señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público responsable.

Por su parte, Benidorm ha renovado la distinción para el parque urbano El Moralet, un espacio de más de un millón de metros cuadrados considerado uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

Además, Altea se incorpora este año al mapa de Senderos Azules con dos nuevos reconocimientos: el Sender Litoral Aflorament volcànic de Cap Negret i Platja de l’Olla y el Sender Fluvial de la zona húmeda de la desembocadura del río Algar.