COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO

L’Alfàs del Pi y la Coordinadora Valenciana de ONGD refuerzan su alianza en cooperación y voluntariado

Con esta primera toma de contacto, Ayuntamiento y Coordinadora abren una vía de colaboración estable para trabajar de manera conjunta en el impulso de una sociedad más justa, inclusiva, igualitaria y solidaria desde el ámbito local.

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

La concejala Isabel Muñoz se reúne con representantes de la Coordinadora para sentar las bases de trabajo conjunto de cara a próximos proyectos municipales como la II Feria Internacional de Cooperación y Voluntariado.

Otro de los puntos clave de la reunión fue la propuesta de elaboración de un Plan Municipal de Cooperación, que permita estructurar y dar continuidad a las políticas de cooperación y voluntariado del municipio. Un documento que incluirá los objetivos, líneas estratégicas y un plan de acción con actuaciones concretas a corto y largo plazo.

Además, durante la reunión se anunció la próxima convocatoria del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de l’Alfàs del Pi, un órgano consultivo, informativo y participativo creado en 2024 y presidido por el alcalde, Vicente Arques.

