L’Alfàs autorizará por pleno viviendas turísticas ‘al conjunto completo del edificio o bloque’ no a pisos aislados

El consistorio ha iniciado el proceso de aprobación de la ordenanza municipal complementaria al PGOU para la regulación de las viviendas de uso turístico en el término municipal, de manera que únicamente podrán autorizarse cuando afecten al conjunto completo del edificio o bloque. se presentaron 61 solicitudes en el año 2021; 145 solicitudes en el año 2022; 230 solicitudes en el año 2023 y 237 solicitudes en 2024 hasta el momento de la aprobación de la suspensión de licencias.

Escuchamos a Toni Such, portavoz gobierno Alfaz del Pi

El pleno ha aprobado las tarifas del taxi, y la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales y centros docentes, con un presupuesto de licitación de 1.074.380,17 euros, por un plazo de dos años.