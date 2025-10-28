seguridad ciudadana

La Junta Local de Seguridad de l’Alfàs del Pi se reúne para hacer balance del año en materia de seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi va a desplegar un dispositivo especial de vigilancia durante las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, del 7 al 10 de noviembre

La Junta Local de Seguridad de l’Alfàs del Pi se reúne para hacer balance del año en materia de seguridad ciudadana
Según los datos presentados, la actividad delictiva en el municipio se ha reducido un 0,25%, y además se ha incrementado el número de delitos esclarecidos y de detenciones respecto a 2024. Además, se ha hecho un seguimiento a 76 víctimas de VioGén, sistema de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Violencia de Género ( 7 por efectivos de Guardia Civil y 69 por Agentes de Policía Local); se ha impartido 11 charlas en centros educativos dentro de los planes mayor seguridad y acoso.

Por otro lado, se ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial de vigilancia con motivo de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, que se celebrarán del 7 al 10 de noviembre. Un dispositivo que reforzará la vigilancia durante los días de fiesta, no sólo en los actos festeros sino en todo el término municipal de l'Alfàs. Aprobado en la Junta de Seguridad, celebrada en el Retén Policial Local.

