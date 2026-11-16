Joves Socialistes de la Marina Baixa reivindica una juventud mayoritariamente progresista y arranca la movilización electoral del 29N en l’Alfàs del Pi

Joves Socialistes de la Marina Baixa reivindica el protagonismo de la juventud en la defensa de los valores progresistas y su capacidad para impulsar una alternativa política frente a la extrema derecha. Es uno de los principales mensajes del Congreso Comarcal celebrado esta mañana en l’Alfàs del Pi, en el que ha renovado la ejecutiva, con Marc Tormo al frente como secretario general, tomando el relevo de Juanvi Arazola.

La cita marcaba el inicio de la movilización electoral en la comarca de cara al 29 de noviembre, con un llamamiento a la participación y a la implicación de la juventud en el proyecto progresista. El congreso ha contado con destacada representación orgánica e institucional, encabezada por el alcalde alfasino, Vicente Arques; la secretaria general del PSPV-PSOE comarcal, Mayte García; el vicesecretario general de Joves Socialistes del País Valencià, Iván López; y el secretario general saliente, Juanvi Arazola. También han participado representantes de las candidaturas socialistas por la provincia de Alicante al Congreso y al Senado: Cristina Escoda, candidata al Senado; María Teresa Signes y María Márquez, candidatas al Congreso.

La vivienda ha centrado gran parte del debate, dada la especial dificultad de acceso que sufren los jóvenes en una comarca condicionada por la presión turística y el encarecimiento del mercado inmobiliario, y se ha abordado la cuestión migratoria y la importancia de defender una sociedad abierta e integradora. También se han puesto en valor los resultados de las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando las cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social y la evolución positiva del empleo y la estabilidad económica en España.

Durante su intervención, el nuevo secretario general comarcal, Marc Tormo, ha reivindicado el papel de la juventud como motor de transformación social y política: «La juventud es realmente la fuerza de la gente y tenemos que hacer nuestro el lema de esta campaña de Pedro Sánchez: somos la fuerza de la gente». Tormo también ha desmontado los estereotipos sobre la orientación política de los jóvenes para defender que la mayoría sigue siendo de izquierdas y defiende los derechos y los valores progresistas.

Con esta renovación, Joves Socialistes de la Marina Baixa abre una nueva etapa con el objetivo de reforzar su presencia en la comarca, ampliar la participación juvenil y movilizar a las nuevas generaciones en defensa de los valores progresistas. La organización hace un llamamiento a la juventud para que se implique en la campaña electoral y participe en las elecciones del próximo 29 de noviembre, apoyando al Partido Socialista y al proyecto liderado por Pedro Sánchez.