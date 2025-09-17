Jesús Carrobles, edil de Eventos, confirma la continuidad del Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2025 continuará celebrándose con normalidad aunque España decida no participar en el Festival de Eurovisión. Así lo ha confirmado RTVE en un comunicado oficial, tras la polémica generada por la posible retirada del país si finalmente participa Israel.

En declaraciones en exclusiva a Más de Uno Marina Baixa, el concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles, ha asegurado que el festival sigue adelante con más fuerza que nunca y con importantes novedades. Por primera vez, el ganador del certamen recibirá un premio económico de 150.000 euros, de los cuales 100.000 irán destinados al artista y 50.000 a los autores de la canción. Otra de las novedades para esta quinta edición es la ampliación del formato, que pasará de tres a seis galas.