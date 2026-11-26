El Jardín Escultórico Klein-Schreuder de l’Alfàs del Pi acoge una nueva exposición temporal, dedicada al escultor Jorge Castro Flórez, integrada por doce obras de pequeño formato, que ya se pueden visitar y permanecerán expuestas al público hasta el próximo 7 de febrero. La muestra es posible gracias a la colaboración de Coral Pastor, directora de la colección privada de arte del escultor, que ha cedido las piezas para acercar al público una nueva faceta de su producción artística.

Jorge Castro, autor de la escultura monumental Asentamiento, conocida popularmente como ‘El Ancla’, situada en el Paseo de las Estrellas de l’Albir, destacó por una obra de gran fuerza expresiva y profundo compromiso humano y social.

Esta exposición da continuidad a la muestra que el jardín dedicó el pasado año a Jorge Castro, en aquella ocasión con una selección de sus esculturas de mayor tamaño. Ahora, la propuesta permite descubrir obras más pequeñas, pero igualmente representativas de la fuerza expresiva y la sensibilidad que caracterizan su trayectoria.

El Jardín Escultórico Klein-Schreuder cuenta, además, con tres obras de Jorge Castro integradas en su colección permanente: Ausencia, conocida también como ‘la mujer vacía’; Hambre y Tango, que representa a una pareja de baile. Estas piezas forman parte de un recorrido artístico que convierte este espacio en un auténtico museo al aire libre.

Jorge Castro Flórez desarrolló una destacada trayectoria internacional, con exposiciones en ciudades como Montreal, Viena, París, Frankfurt y Düsseldorf, sin dejar de presentar su obra en España, destacó por una obra de gran fuerza expresiva y profundo compromiso humano y social.

15 años después de su muerte su obra continúa viva. A lo largo de su carrera trabajó con distintos materiales, entre ellos el bronce, el mármol, la arcilla, el cobre y el hierro, que utilizó para dar forma a sus inquietudes, emociones y reflexiones sobre la vida. Su trayectoria estuvo marcada también por los viajes de juventud y por las experiencias compartidas con su compañera, Micheline Bermúdez. Falleció el 5 de julio de 2011, dejando un importante legado artístico presente en colecciones privadas y espacios públicos.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Manuel Casado, ha animado a acercarse al Jardín Escultórico Klein-Schreuder, un museo al aire libre, y descubrir tanto esta nueva exposición como su colección permanente. Manuel Casado ha destacado el valor de este espacio cultural, donde el arte convive con la naturaleza, y ha invitado a disfrutar de un recorrido que sorprende por la variedad de esculturas, la riqueza de sus rincones y el entorno natural que las acompaña.

Como es habitual en las exposiciones organizadas en el jardín, las obras de la muestra están también a la venta, ofreciendo a las personas interesadas la posibilidad de adquirir alguna de estas piezas.

El Jardín Escultórico Klein-Schreuder constituye uno de los espacios culturales singulares de l’Alfàs del Pi. Concebido como un museo al aire libre, permite recorrer una colección de esculturas integrada en un entorno de vegetación, flores y aromas, a través de un itinerario pensado para descubrir las obras y disfrutar de la naturaleza. Una propuesta que invita a contemplar el arte sin prisas y que, con exposiciones temporales como esta, continúa renovando su oferta cultural.

El Jardín Escultórico Klein-Schreuder, situado en el camí del Pinar, abre al público los sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas. Para realizar visitas otros días de la semana es necesario concertar cita previa. Las reservas y la información sobre horarios y visitas pueden solicitarse a través del teléfono 966 860 230 o en la página web www.klein-schreuder.com.