Interior, cultura y cine: la Marina Baixa despliega su oferta en FITUR

La consellera de Turismo, Marian Cano, ha destacado la fuerte presencia de los municipios de la Marina Baixa en la Feria Internacional de Turismo y la capacidad del territorio para adaptarse a los nuevos retos del sector

Hoy nos detenemos en l’Alfàs del Pi, que vuelve a FITUR con la cultura como gran eje promocional. El municipio de l’Alfàs del Pi llega a FITUR con el Festival de Cine como gran protagonista y como principal herramienta de promoción turística. Un evento consolidado que este año celebra su 38ª edición y que sirve además como antesala del Año Cultural 2026. Su alcalde, Vicente Arques, ha subrayado la importancia del festival y del patrimonio cultural como base del modelo turístico del municipio.

También Callosa d’en Sarrià ha tenido presencia en FITUR, poniendo en valor su turismo de interior, el patrimonio histórico y uno de sus grandes reclamos naturales: les Fonts de l’Algar. El alcalde ha destacado la importancia del turismo para toda la comarca y el impacto positivo que tiene incluso en los municipios del interior.

