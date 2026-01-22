Interior, cultura y cine: la Marina Baixa despliega su oferta en FITUR

Hoy nos detenemos en l’Alfàs del Pi, que vuelve a FITUR con la cultura como gran eje promocional. El municipio de l’Alfàs del Pi llega a FITUR con el Festival de Cine como gran protagonista y como principal herramienta de promoción turística. Un evento consolidado que este año celebra su 38ª edición y que sirve además como antesala del Año Cultural 2026. Su alcalde, Vicente Arques, ha subrayado la importancia del festival y del patrimonio cultural como base del modelo turístico del municipio.

También Callosa d’en Sarrià ha tenido presencia en FITUR, poniendo en valor su turismo de interior, el patrimonio histórico y uno de sus grandes reclamos naturales: les Fonts de l’Algar. El alcalde ha destacado la importancia del turismo para toda la comarca y el impacto positivo que tiene incluso en los municipios del interior.