Escena Urbana

Iniciada la regeneración de la zona verde de la calle Terral de La Cala de la Vila

El objetivo de esta infraestructura es fomentar los hábitos saludables aptos para todas las franjas de edad de modo que se convierta en un espacio de encuentro y convivencia en el que se fomenta la salud física y mental

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Licitacion obras parque Terral Cala Vila
Licitacion obras parque Terral Cala Vila | Onda Cero Marina Baixa

La actuación cuenta con un presupuesto de 609.000 euros para crear un nuevo parque urbano con senderos, una pista de Pumptrack, tirolina o aparatos de ejercicio biosaludables. Escuchamos a la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar

La actuación incluye la creación de un itinerario accesible para favorecer la movilidad peatonal que formará un recorrido y áreas de descanso que servirá para la promoción de hábitos de vida saludable además de la socialización; además de incluir iluminación y la eliminación de barreras físicas. El nuevo parque conservará parte del arbolado existente y se plantarán nuevas especies autóctonas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer