Iniciada la regeneración de la zona verde de la calle Terral de La Cala de la Vila

La actuación cuenta con un presupuesto de 609.000 euros para crear un nuevo parque urbano con senderos, una pista de Pumptrack, tirolina o aparatos de ejercicio biosaludables. Escuchamos a la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar

La actuación incluye la creación de un itinerario accesible para favorecer la movilidad peatonal que formará un recorrido y áreas de descanso que servirá para la promoción de hábitos de vida saludable además de la socialización; además de incluir iluminación y la eliminación de barreras físicas. El nuevo parque conservará parte del arbolado existente y se plantarán nuevas especies autóctonas.