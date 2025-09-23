Inaugurada en Benidorm la muestra fotográfica de José Palanca dentro de las actividades de celebración del Día del Turismo

En l’Espai d’Art Urbà de Ponent, en la confluencia de las avenidas Jaime I y Armada Española se ha inaugurado esta exposición del fotógrafo local José Palanca y titulada “Benidorm, tierra de luz”. Hoy martes, verá la luz un nuevo recurso turístico: un plano ilustrado firmado por el artista Arly Jones; mientras que el miércoles, a las 12.30 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del ayuntamiento el acto central e institucional del Día del Turismo, en el que se premiará a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, AVE, Abreca y, póstumamente, a Vicente Climent Llorca

Y ya el jueves, a las 11.00 horas, y de la mano de l’Oceanogràfic de Valencia, está prevista una suelta de tortugas en la que se introducirán en el mar los ejemplares nacidos del nido localizado en la playa de Poniente el verano de 2024.