Hoy se inicia la última fase del Pozo de Rotes de La Nucía

Una vez finalizada la perforación (sondeo), que ha alcanzado una profundidad de 117 metros en vertical, hoy se ha comenzado a instalar la bomba de extracción de agua. Se trata de una “ejecución estratégica” para La Nucía” tanto para el sector agrario para el abastecimiento de agua para regadío y también para el suministro de agua potable del municipio, que está realizando la Consellería de Agricultura.

Escuchamos a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Se calcula que el próximo mes de marzo entrará en funcionamiento ya el nuevo sondeo de Rotes, suministrando agua tanto para el regadío de las diferentes comunidades de regantes y la huerta de La Nucía, como para el consumo humano a través de la red de agua potable. Los derechos del pozo de Rotes son de 75% es para uso agrario para el riego de la Huerta de La Nucía a través de las comunidades de regantes y el otro 25% es del Ayuntamiento de La Nucía, que destina a la rede de agua potable del municipio.

Por su parte la Balsa de Canutes es una infraestructura en la que la Generalitat Valenciana ha invertido casi 50.000 euros y que y que pueda almacenar hasta 1.000 m3 de agua reciclada (procedente de la EDAR de Benidorm), para destinarla al riego de la huerta nuciera. Esta instalación llevaba en desuso más de 10 años y con esta actuación pasará de nuevo a ser útil para el uso de los riegos de La Nucía, gestionada desde la Séquia Mare de La Nucía (Comunidad de Regantes del Riego Mayor d’Alfàs del Pi y Benidorm)