El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa licita el servicio de cocina para garantizar la alimentación de sus 90 residentes

La estimación económica del contrato se ha calculado en base a la ocupación máxima actual de 90 residentes, con un importe anual de 727.212,20 euros

El contrato contempla la prestación integral del servicio de comedor —desayuno, comida, merienda, cena y resopón— así como la hidratación diaria y la elaboración de dietas adaptadas según las indicaciones del equipo médico y del área de nutrición.

La edil de Servicios Sociles de Villajoyosa, Maite Sanchez, ha señalado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para garantizar la mejor atención posible a las personas mayores residentes en el Hospital Asilo Santa Marta. El contrato tiene una duración de dos años y con esta licitación del servicio de cocina aseguramos una prestación integral y de calidad que cubre todas las necesidades alimentarias de nuestros 90 residentes".

