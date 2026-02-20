El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa licita el servicio de cocina para garantizar la alimentación de sus 90 residentes

El contrato contempla la prestación integral del servicio de comedor —desayuno, comida, merienda, cena y resopón— así como la hidratación diaria y la elaboración de dietas adaptadas según las indicaciones del equipo médico y del área de nutrición.

La edil de Servicios Sociles de Villajoyosa, Maite Sanchez, ha señalado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para garantizar la mejor atención posible a las personas mayores residentes en el Hospital Asilo Santa Marta. El contrato tiene una duración de dos años y con esta licitación del servicio de cocina aseguramos una prestación integral y de calidad que cubre todas las necesidades alimentarias de nuestros 90 residentes".