El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa inicia la reforma de espacios para mejorar la accesibilidad por un importe de cuarenta mil euros

Los trabajos se centran en la adecuación de dos unidades de convivencia y la adaptación de un aseo-cambiador

Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Servicios Sociales e Igualdad

Con estas obras desde el gobierno local se va a seguir con la transformación iniciada en esta legislatura en el centro asistencial para seguir prestando el mejor servicio a los usuarios

Además, el primer edil, Marcos Zaragoza ha recordado que el Consejo Rector de este organismo autónomo local ha dado luz verde también al expediente de contratación para la asistencia técnica de la reforma integral de las instalaciones