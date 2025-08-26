Servicios Sociales

El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa inicia la reforma de espacios para mejorar la accesibilidad por un importe de cuarenta mil euros

También se ha dado luz verde también al expediente de contratación para la asistencia técnica de la reforma integral de las instalaciones

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa inicia la reforma de espacios para mejorar la accesibilidad por un importe de cuarenta mil euros
El Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa inicia la reforma de espacios para mejorar la accesibilidad por un importe de cuarenta mil euros | Onda Cero Marina Baixa

Los trabajos se centran en la adecuación de dos unidades de convivencia y la adaptación de un aseo-cambiador

Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Servicios Sociales e Igualdad

Con estas obras desde el gobierno local se va a seguir con la transformación iniciada en esta legislatura en el centro asistencial para seguir prestando el mejor servicio a los usuarios

Además, el primer edil, Marcos Zaragoza ha recordado que el Consejo Rector de este organismo autónomo local ha dado luz verde también al expediente de contratación para la asistencia técnica de la reforma integral de las instalaciones

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer