Servicios Sociales

El Hospital Asilo Santa Marta licita el servicio de asistencia técnica para el proyecto de su reforma integral

El presupuesto base de esta licitación es de 217.800 euros

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

El Hospital Asilo Santa Marta licita el servicio de asistencia técnica para el proyecto de su reforma integral
El Hospital Asilo Santa Marta licita el servicio de asistencia técnica para el proyecto de su reforma integral | Onda Cero Marina Baixa

El objetivo es continuar con la transformación iniciada para seguir prestando el mejor servicio a los usuarios de este organismo autónomo local. La licitación contempla la contratación de un equipo multidisciplinar para realizar un diagnóstico del estado actual del edificio además de la adaptación del mismo a la normativa actual.

Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Servicios Sociales de Villajoyosa

Esta propuesta busca ir trabajando en este proyecto por alas y zonas y así los usuarios seguirán disfrutando de las instalaciones. Desde 2023, el Hospital Asilo Santa Marta ha experimentado mejoras como la renovación de espacios de convivencia, con nuevas salas de estar y talleres; además de la creación de un huerto terapéutico para residentes y personal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer