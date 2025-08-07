El Hospital Asilo Santa Marta licita el servicio de asistencia técnica para el proyecto de su reforma integral

El objetivo es continuar con la transformación iniciada para seguir prestando el mejor servicio a los usuarios de este organismo autónomo local. La licitación contempla la contratación de un equipo multidisciplinar para realizar un diagnóstico del estado actual del edificio además de la adaptación del mismo a la normativa actual.

Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Servicios Sociales de Villajoyosa

Esta propuesta busca ir trabajando en este proyecto por alas y zonas y así los usuarios seguirán disfrutando de las instalaciones. Desde 2023, el Hospital Asilo Santa Marta ha experimentado mejoras como la renovación de espacios de convivencia, con nuevas salas de estar y talleres; además de la creación de un huerto terapéutico para residentes y personal.