HOSBEC estima el impacto económico, sólo del alojamiento hotelero en este fin de semana de la Benidorm Half, en unos 3 millones de euros

A los que habría que sumar el consumo turístico adicional que hará que la ciudad produzca sólo en el apartado turístico más de 6 millones € de ingresos en ese fin de semana

Hosbec ha puesto de manifiesto el crecimiento extraordinario del evento y su impacto estratégico sobre el turismo en el destino. Este año la edición tendrá un efecto dinamizador sobre la planta alojativa de la ciudad. Según las previsiones de HOSBEC, la ocupación hotelera para las noches del 21 y 22 de noviembre ya tiene reservadas habitaciones que superan el 87%, impulsada tanto por los corredores como por el elevado número de acompañantes previsto. Las reservas e inscripciones de última hora harán que esta ocupación se sitúe en el entorno del 90% en un periodo que es tradicionalmente temporada baja.

Teniendo en cuenta la media de acompañantes por corredor registrada en ediciones anteriores, la Benidorm Half 2025 atraerá a la ciudad más de 25.900 visitantes entre participantes y acompañantes, generando un impacto económico directo.

Desde el sector hotelero se considera este evento deportivo como estratégico para una ciudad como Benidorm. Un trabajo iniciado hace años y que empieza a recoger los frutos de una de las grandes citas del deporte amateur valenciano con ampliar repercusión internacional. Fede Fuster, presidente de HOSBEC ha destacado como es un "evento ejemplo de la buena desestacionalización y de un trabajo centrado de nuevo en la sosteniblidad de nuestra actividad".

