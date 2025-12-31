Horarios y espacios específicos en varios municipios de la comarca para que los estudiantes preparen los examenes de enero

Villajoyosa abre la casa de la Joventut de lunes a viernes de 8:30 a diez de la noche y los fines de semana de 9 de la mañana a once de la noche, hasta el 8 de febrero exceptuando hoy y mañana 1 de enero. Por su parte Alfaz del PI a partir del lunes 5 de enero tienen horario intensivo de 8 de la mañana a ocho de la tarde de lunes a viernes en la Biblioteca de la Casa de Cultura. La Nucía como ya viene siendo habitual en los últimos años desde el 7 hasta el 30 de enero de 2026, tanto la Biblioteca Caravana como la Biblioteca Pública Miquel Guardiola abrirán sus puertas de 8:30 a 20:30 horas, en una franja continua de doce horas diarias pensada para facilitar la concentración y mejorar el rendimiento académico.

Desde la concejalía de Juventud de Finestrat informan que los fines de semana del 3 al 18 de enero el Centre Juvenil abrirá en horario especial para facilitar a los jóvenes la preparación de sus exámenes. También estará disponible en La Cala la sala de estudio de la extensión administrativa. Escuchamos a Sara Llorca, concejala de Juventud de Finestrat

En concreto, los horarios del 3 al 18 de enero, los sábados y domingos será de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. en La Cala la sala de estudio de la extensión administrativa, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. Y el mismo Centre Juvenil Finestrat, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Benidorm ha programado una nueva edición del programa ‘Sessió Contínua’, en esta ocasión se desarrollará en el Centro de Formación de Personas Adultas de la calle Escuelas, anexo al colegio público Leonor Canalejas, y funcionará todos los días, hasta el 22 de enero, a excepción de los días 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Así, hasta el 5 de enero, el horario del ‘Sessió Contínua’ será de 10 a 14 y de 16 a 00.30 horas. A partir del 7 de enero, cuando se retoma el calendario lectivo, el centro estará abierto de lunes a viernes de 22.30 a 1 de la madrugada; mientras que los sábados y domingos, abrirá sus puertas de 10 a 14 y de 16 a 00.30 horas.