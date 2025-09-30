La Guardia Civil rescata a una mujer de un incendio en una vivienda de Altea

La patrulla accedió por una ventana enrejada empleando medios manuales como una maza y una palanca para abrirla. La rescatada fue trasladada en buen estado al Hospital de Villajoyosa y dos familiares fueron atendidos por inhalación leve.

En la madrugada del día 23 de septiembre, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Altea acudió con carácter urgente al domicilio afectado tras recibirse el aviso de incendio en una vivienda unifamiliar del término municipal. A su llegada, junto a una dotación de la Policía Local de Altea, los agentes confirmaron que una mujer se encontraba atrapada en una estancia de la planta baja del domicilio, tras una ventana protegida con rejas, con una densa acumulación de humo.

Ante la inminencia del riesgo y mientras se incorporaban los servicios de extinción, los agentes forzaron la reja que cerraba la ventana de la habitación con medios manuales, como una maza y una palanca, consiguiendo retirar la reja de los anclajes de la pared y logrando así poner a salvo a la mujer en el exterior.

Poco después, una unidad del SAMU llegó hasta el lugar y atendió a dos familiares que habían intentado auxiliar a la mujer antes de la llegada de los agentes, presentando síntomas leves de inhalación de humo, mientras que la rescatada fue trasladada en buen estado al Hospital de Villajoyosa para una valoración médica.

Finalmente, Bomberos procedió a la extinción total del incendio, permaneciendo la patrulla en el lugar hasta la finalización del servicio.

La Guardia Civil destaca la coordinación y la rápida respuesta conjunta de Policía Local de Altea, SAMU y Bomberos, que permitió minimizar riesgos y evitar consecuencias más graves.