La Guardia Civil detiene a dos hombres por una serie de robos en interior de vehículos en Villajoyosa

Los delincuentes seleccionaban los vehículos que iban a robar en aparcamientos apartados, sin cámaras de seguridad como ocurre en el hospital, sin iluminación y sin vigilancia. Uno de los delincuentes fue detenido in fraganti en el aparcamiento próximo a un hospital, donde fracturó la cerradura de un vehículo y sustrajo diversos objetos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Racvil, ha detenido a dos hombres de 45 años y de origen finlandés y de 61 años de origen búlgaro como presuntos autores de varios robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en dos zonas de gran afluencia de estacionamiento: el aparcamiento próximo al Hospital Marina Baixa y la zona de la Cala Racó de Conill, ambos en el término municipal de Villajoyosa.

Estas actuaciones se suman a las realizadas el pasado mes de junio por la misma unidad en la operación Pedrazas, que concluyó con la detención de dos hombres, de 18 y 17 años, y la investigación de un hombre de 26 y una mujer de 19, todos españoles, por la comisión de cinco robos con fuerza en el interior de vehículos, un delito de daños y un delito de grave riesgo para la circulación, también en Villajoyosa.