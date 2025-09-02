grupos políticos

El grupo municipal socialista de Benidorm ha denunciado la situación que atraviesan los tres centros de salud del municipio

Según los socialistas, los ambulatorios están “abandonados en pleno verano” y sin aire acondicionado desde que el Gobierno de Mazón asumió las competencias en sanidad.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El grupo municipal socialista de Benidorm ha denunciado la situación que atraviesan los tres centros de salud del municipio
El grupo municipal socialista de Benidorm ha denunciado la situación que atraviesan los tres centros de salud del municipio | Onda Cero Marina Baixa

Aseguran que la rotura del sistema central de climatización se ha paliado únicamente con aparatos portátiles aportados por los propios trabajadores, algo que consideran insuficiente para garantizar el bienestar de los pacientes. Así lo afirma la portavoz socialista, Cristina Escoda.

También el diputado autonómico socialista Mario Villar ha criticado que Mazón elija Benidorm para inaugurar el curso político del Partido Popular mientras, según denuncia, la ciudad sufre deficiencias en materia sanitaria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer