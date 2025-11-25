Sanidad

El grupo municipal socialista de Benidorm denuncia que el Centro de Salud del Rincón de Loix esté sin pediatra y saturado

Para la oposición socialista es lamentable la situación de "colapso sanitario" que atraviesa el barrio del Rincón de Loix

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La portavoz socialista Cristina Escoda también lamenta que el nuevo centro de salud de la calle Zamora sigue cerrado a cal y canto. Para la oposición socialista es lamentable la situación de "colapso sanitario" que atraviesa el barrio del Rincón de Loix, donde la falta de pediatras y la saturación de las actuales instalaciones están afectando a cientos de familias que no están recibiendo la atención básica que merecen.

La dirigente socialista ha vinculado esta precariedad asistencial con el retraso en la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud de la calle Zamora.

