La Generalitat Valenciana anuncia la inversión de 450.000 euros para mejorar y modernizar el entorno de la Villa Romana Barberes Sud

Carlos Mazón hacía este anuncio hoy en la visita a Villajoyosa para la firma del convenio de promoción de La Vila Gastronómica. Con esta nueva inversión de 450.000 euros destinada a la rehabilitación y puesta en valor del entorno del yacimiento arqueológico de la Villa Romana Barberes Sud . El convenio lo firmará mañana la consellera de Turismo y supondrá una nueva etapa para este importante enclave patrimonial.

Mazón también destaca la voluntad de seguir impulsando nuevas inversiones en el municipio, especialmente en los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales, en colaboración con el consistorio.

Por otra parte se ha firmado el convenio de promoción de “La Vila Gastronòmica”, valorado en 40.000 euros, junto a la consellera de Turismo, Marian Cano, autoridades locales, empresarios y representantes de la sociedad civil.

El acuerdo permitirá fomentar la promoción del producto gastronómico local durante 2025 y dar mayor visibilidad al producto de kilómetro cero.

El president de la Generalitat, ha destacado la contribución del turismo gastronómico por su contribución “a la desestacionalización, la sostenibilidad y el desarrollo local, además de poner en valor nuestros productos y tradiciones”. Así mismo Carlos mazón ha subrayado la apuesta del Consell por “innovar para ofrecer una oferta turística integral y avanzar en un ordenamiento sostenible”, al tiempo que rechaza “imponer tasas que nos ponen en desventaja frente a competidores” y ha destacado el apoyo de la Generalitat a la Vila Joiosa con una línea de 40.000 euros para “promocionar el enorme potencial de su hostelería, su pesca y su chocolate, así como consolidar la marca La Vila Gastronómica que cumple 25 años”.