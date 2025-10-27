Turismo

La Generalitat Valenciana anuncia la inversión de 450.000 euros para mejorar y modernizar el entorno de la Villa Romana Barberes Sud

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anuncia esta nueva inversión en el municipio tras la firma del convenio de promoción de La Vila Gastronómica

Carlos Mazón hacía este anuncio hoy en la visita a Villajoyosa para la firma del convenio de promoción de La Vila Gastronómica. Con esta nueva inversión de 450.000 euros destinada a la rehabilitación y puesta en valor del entorno del yacimiento arqueológico de la Villa Romana Barberes Sud . El convenio lo firmará mañana la consellera de Turismo y supondrá una nueva etapa para este importante enclave patrimonial.

Mazón también destaca la voluntad de seguir impulsando nuevas inversiones en el municipio, especialmente en los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales, en colaboración con el consistorio.

Por otra parte se ha firmado el convenio de promoción de “La Vila Gastronòmica”, valorado en 40.000 euros, junto a la consellera de Turismo, Marian Cano, autoridades locales, empresarios y representantes de la sociedad civil.

El acuerdo permitirá fomentar la promoción del producto gastronómico local durante 2025 y dar mayor visibilidad al producto de kilómetro cero.

El president de la Generalitat, ha destacado la contribución del turismo gastronómico por su contribución “a la desestacionalización, la sostenibilidad y el desarrollo local, además de poner en valor nuestros productos y tradiciones”. Así mismo Carlos mazón ha subrayado la apuesta del Consell por “innovar para ofrecer una oferta turística integral y avanzar en un ordenamiento sostenible”, al tiempo que rechaza “imponer tasas que nos ponen en desventaja frente a competidores” y ha destacado el apoyo de la Generalitat a la Vila Joiosa con una línea de 40.000 euros para “promocionar el enorme potencial de su hostelería, su pesca y su chocolate, así como consolidar la marca La Vila Gastronómica que cumple 25 años”.

