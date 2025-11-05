agua

La Generalitat invierte 3 millones de euros para reutilizar el agua depurada de Altea

Las obras ya se han iniciado y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

La actuación se centra en la construcción de una nueva infraestructura que permitirá aplicar un tratamiento terciario al agua, mediante un proceso de ultrafiltración y desinfección con hipoclorito de sodio. Este tratamiento adicional garantizará que el agua alcance la calidad necesaria para su reutilización en el riego.

El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado la importancia de esta inversión.

El protocolo de depuración se divide en tres fases: en la primera se eliminan residuos, grasas y arenas; la segunda de tratamiento con reactor biológico y decantación; y la tercera fase es en la que se filtra y desinfecta el agua para su reutilización. Desde el Ayuntamiento de Altea consideran que esta actuación era ya una necesidad esencial para el municipio.

Con esta infraestructura, se prevé reutilizar hasta 8.000 metros cúbicos de agua al día.

