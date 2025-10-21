La Generalitat instalará placas fotovoltaicas en los puertos de Altea y La Vila Joiosa para impulsar la energía sostenible

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con representantes del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) para analizar las principales inversiones en marcha en la provincia de Alicante. Entre los proyectos destacados, se ha confirmado la instalación de placas solares en los puertos de Altea y La Vila Joiosa, una actuación que forma parte del plan autonómico para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad en las infraestructuras portuarias.