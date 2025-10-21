PUERTOS

La Generalitat instalará placas fotovoltaicas en los puertos de Altea y La Vila Joiosa para impulsar la energía sostenible

La medida, impulsada por la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, también se desarrollará en los puertos de Jávea y Santa Pola, y busca reducir el consumo energético y la huella de carbono de estas instalaciones

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con representantes del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) para analizar las principales inversiones en marcha en la provincia de Alicante. Entre los proyectos destacados, se ha confirmado la instalación de placas solares en los puertos de Altea y La Vila Joiosa, una actuación que forma parte del plan autonómico para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad en las infraestructuras portuarias.

