La flota pesquera de la Marina Baixa amarra 80 embarcaciones contra la nueva normativa

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, acompaña hoy al sector pesquero a la concentración de protesta de Madrid ante el Ministerio de Agricultura y Pesca

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

En la Marina Baixa, un total de 79 embarcaciones pesqueras han quedado hoy amarradas: 35 al puerto de Altea y 44 en Villajoyosa, junto con el cierre de sus respectivas lonjas. Las cofradías de los dos municipios se han desplazado hasta Madrid para participar en la concentración de protesta de Madrid ante el Ministerio de Agricultura y Pesca, coincidiendo con la reunión en que se aborda el nuevo reglamento europeo que afecta al sector.

Los pescadores de la Marina Baixa advierten que, si no se modifica la normativa, salir a pescar supondrá hacerlo con sanciones prácticamente aseguradas. Por su parte, el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, asegura que respaldan al sector al que no van a dejar nunca de lado, y al que van a respaldar. Laire Pajin, Diputada en el parlamento Europeo, señala que se está trabajando para dar respuestas a las preocupaciones del sector.

Además desde el ayuntamiento de Benidorm también muestran su apoyo al sector señalan que en la próxima sesión plenaria aprobarán una moción de apoyo al sector pesquero

