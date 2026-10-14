Finestrat trabaja en la ampliación de zonas deportivas con un parque de calistenia y una pista multideportiva en Balcó

El Ayuntamiento trabaja en la renovación de la zona verde situada en la calle Oviedo de Balcón de Finestrat, con la instalación de una pista multideporte y un parque de calistenia. Esta actuación permitirá ampliar las alternativas para practicar ejercicio físico y disfrutar del ocio al aire libre, adaptando este espacio a las necesidades de público infantil, juvenil y adulto.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, y el concejal de Parques y Jardines, Tomás Sellés, visitaron la zona para conocer la evolución de los trabajos. “Seguimos mejorando los espacios al aire libre de Finestrat. Estamos en la parte alta de este parque, un espacio que necesitaba una transformación. Hace un año empezamos a trabajar en este proyecto y, para su renovación, hemos escuchado a los vecinos y vecinas. A partir de sus propuestas, estamos creando esta zona de calistenia para practicar deporte al aire libre, una pista multideporte para facilitar el juego y, seguidamente, espacios de convivencia con merenderos y jardines”, señaló desde allí la alcaldesa.

Nati Algado subrayó la importancia de atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía: “Tenemos claro que las pequeñas actuaciones son, muchas veces, las más importantes para los vecinos y vecinas. Por eso seguimos trabajando para mejorar nuestros espacios públicos y hacerlos más útiles, accesibles y agradables para todos”.

La actuación contempla la adecuación de la zona alta de esta parcela para incorporar nuevos usos deportivos y recreativos, manteniendo el área de juegos infantiles situada en la parte baja, junto a la avenida Sevilla y el parking del CEIP Balcó de Finestrat.

El parque de calistenia ofrece un espacio específico para realizar ejercicios físicos al aire libre y fomentar hábitos de vida saludables, mientras que la pista multideporte amplía las posibilidades de juego y actividad física en el entorno de Balcón de Finestrat. Para hacer posible la pista, dada la pendiente de esta zona, ha sido preciso acondicionar el terreno mediante trabajos de nivelación y relleno, con un muro de escollera para contener la plataforma. Sobre ella se ha ejecutado la solera de hormigón que sirve de base para la nueva pista multideporte.