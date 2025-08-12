Finestrat refuerza la seguridad y la limpieza para las Fiestas Patronales

El municipio se prepara para las fechas más esperadas del año, el día de paellas el sábado 16 de agosto y sus fiestas patronales que se celebran desde el jueves 21 de agosto hasta el domingo 24 en honor a San Bartolomé y el Santo Cristo del Remedio. La reunión de coordinación entre los distintos departamentos ha dejado ya el plan de actuación.

Escuchamos a Sara Llorca, concejala de Fiestas

Se reforzará la limpieza durante los eventos más multitudinarios como Paellas, Arreplegà, Desfile del humor o actos pirotécnicos. En seguridad, habrá un refuerzo especial de la Policía Local con turnos ampliados, servicio de ambulancia, Protección civil, así como la Unidad de Vigilancia Aérea (Dron) para una mayor cobertura de los eventos multitudinarios y pirotécnicos.