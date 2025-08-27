Finestrat obtiene una subvención de Diputación de Alicante para seguir consolidando el municipio como sostenible, innovador y accesible

La subvención de 5.000€ concedida recientemente por la Diputación de Alicante facilita la redacción de las memorias técnicas “Finestrat destino turístico sostenible e innovador” para poder acceder a convocatorias de subvenciones de mayor envergadura como son los fondos europeos.

Finestrat logró 3 millones de euros de fondos europeos en 2021 para llevar adelante actuaciones como la consolidación del talud de La Penya o la reurbanización de la subida al parking. También otros grandes proyectos actualmente en ejecución como el alumbrado ornamental inteligente y el elevador al Castell y ya tiene varios proyectos estratégicos para optar a más ayudas de Turisme Comunitat Valenciana.

Para elaborar la memoria técnica de estos proyectos, el Ayuntamiento ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante que, a través de sus programas de ayudas a municipios, facilita el acceso a convocatorias de mayor envergadura como los fondos europeos Next Generation EU.

El objetivo principal de esta estrategia es modernizar las infraestructuras turísticas del municipio para mejorar la experiencia de visitantes y residentes, reducir el impacto ambiental de la actividad turística, reducir la huella de carbono y adaptar los espacios públicos a los efectos del cambio climático como las olas de calor con nuevos proyectos como las “islas de sombra”.