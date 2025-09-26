Comercio

Finestrat lanza su campaña de “BONO CONSUMO FINESTRAT 2025”

La campaña estará en marcha desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre para incentivar las compras y apoyar a las empresas locales

Finestrat

Desde el miércoles 1 de octubre hasta el 30 de noviembre la ciudadanía empadronada en Finestrat y mayor de 18 años podrá adquirir a mitad de precio bonos de 10, 20 y 50€. Los bonos se podrán obtener tanto a través de la plataforma online como de manera presencial en la segunda planta del ayuntamiento de Finestrat y en la extensión administrativa de la Cala.

Escuchamos a Juan Fran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

“Bono Consumo Finestrat” es una campaña dirigida a dinamizar el consumo local y permite a la ciudadanía comprar y consumir a mitad de precio. La iniciativa está sufragada al 100% por el Ayuntamiento de Finestrat con una partida presupuestaria de 100.000 euros.

