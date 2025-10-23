Finestrat iniciará en breve obras en varias calles del núcleo urbano tradicional dentro del Plan Planifica de la Diputación

La Diputación de Alicante aporta aproximadamente el 80%, dentro de del Plan Planifica cuyas obras ascienden en total a un millón de euros y cuyo plazo aproximado de duración será de 9 meses. Escuchamos a Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

Son 4.500 m2 de actuación en calles muy céntricas, que presentan cierto deterioro por el paso del tiempo y también por el tráfico rodado. Las calles Figueretes, Alcoi, Darrere Cases y Puig Campana se convertirán en espacios más peatonales con la renovación de aceras para hacerlas más anchas, más accesibles y la calzada que pasará a ser adoquinada. Escuchamos a Antonio Bernabeu, diputado de Infraestructuras

La obra incluye la renovación del alumbrado público, que será más eficiente, y la canalización de las aguas pluviales para frenar los efectos de las lluvias torrenciales. También está proyectada la mejora de la red de agua potable y saneamiento.