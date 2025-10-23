Obras

Finestrat iniciará en breve obras en varias calles del núcleo urbano tradicional dentro del Plan Planifica de la Diputación

El diputado provincial Antonio Bernabeu junto al alcalde de Finestrat han visitado la zona

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

La Diputación de Alicante aporta aproximadamente el 80%, dentro de del Plan Planifica cuyas obras ascienden en total a un millón de euros y cuyo plazo aproximado de duración será de 9 meses. Escuchamos a Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

Son 4.500 m2 de actuación en calles muy céntricas, que presentan cierto deterioro por el paso del tiempo y también por el tráfico rodado. Las calles Figueretes, Alcoi, Darrere Cases y Puig Campana se convertirán en espacios más peatonales con la renovación de aceras para hacerlas más anchas, más accesibles y la calzada que pasará a ser adoquinada. Escuchamos a Antonio Bernabeu, diputado de Infraestructuras

La obra incluye la renovación del alumbrado público, que será más eficiente, y la canalización de las aguas pluviales para frenar los efectos de las lluvias torrenciales. También está proyectada la mejora de la red de agua potable y saneamiento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer