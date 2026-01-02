Obras

Finestrat continúa trabajando en mejorar los parques infantiles del municipio

Esta actuación se ha centrado en el parque infantil de Balcón de Finestrat

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat continúa trabajando en mejorar los parques infantiles del municipio
Finestrat continúa trabajando en mejorar los parques infantiles del municipio | Onda Cero Marina Baixa

En esta ocasión la actuación se ha llevado a cabo en el Balcón de Finestrat donde se han puesto a punto los columpios y además se han pintado barandas y reparado el suelo. Además en este parque infantil situado en esta zona del municipio se ha trabajado también en la adecuación de las pérgolas de madera donde está el merendero

La alcaldesa, Nati Algado, junto al concejal de Parques y Jardines, Tomás Sellés, y el edil de Urbanismo, Víctor D. Llinares, han visitado este parque en Balcón de Finestrat para conocer de primera mano como se ha desarrollado toda esta actuación

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer