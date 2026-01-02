Finestrat continúa trabajando en mejorar los parques infantiles del municipio

En esta ocasión la actuación se ha llevado a cabo en el Balcón de Finestrat donde se han puesto a punto los columpios y además se han pintado barandas y reparado el suelo. Además en este parque infantil situado en esta zona del municipio se ha trabajado también en la adecuación de las pérgolas de madera donde está el merendero

La alcaldesa, Nati Algado, junto al concejal de Parques y Jardines, Tomás Sellés, y el edil de Urbanismo, Víctor D. Llinares, han visitado este parque en Balcón de Finestrat para conocer de primera mano como se ha desarrollado toda esta actuación