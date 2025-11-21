Finestrat avanza en las obras de adecuación de la balsa de l'Alhambra

Comienzan las obras en la Balsa de l’Alhambra de Finestrat. Es un embalse de aguas de riego que utiliza la Comunidad de Regantes “Los Molinos”. Data del año 2.000, con una capacidad de 51.000m3. y ubicado en la proximidad de La Font del Molí, con una inversión de medio millón de euros sufragados desde la Generalitat Valenciana.

En su visita a la balsa, junto al concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, y el Ingeniero civil municipal, Óscar Llorca, la alcaldesa en funciones recordó las actuaciones realizadas este último año en materia de agua. “Antes del verano culminamos dos obras importantes para modernizar las instalaciones de almacenamiento de aguas de riego: renovamos el depósito de la Font del Molí, una instalación que estaba en desuso y pusimos a disposición de la Comunidad de Regantes; y también rehabilitamos el depósito regulador, lo que era la antigua piscina. Cerca de 100.000€ de inversión, con apoyo de la Diputación de Alicante, que ahora se suma a los 500.000€ de inversión de la Generalitat en adecuar la Balsa de L’Alhambra de Finestrat”.

Los trabajos, ya en ejecución, consisten en sustituir la lámina existente, realizando las obras precisas para la reposición de todos los elementos que pudieran verse afectados por la impermeabilización, de la balsa cuya superficie es 34.110m2.