Finestrat avanza en su compromiso con el medio ambiente con la instalación de nuevos contenedores de recogida selectiva

El Ayuntamiento de Finestrat continúa reforzando su compromiso con el medio ambiente mediante la instalación de nuevos contenedores de recogida selectiva en el municipio. En total, se han incorporado 70 contenedores amarillos destinados a envases, latas y bricks, y 70 contenedores azules para papel y cartón, con el objetivo de mejorar el servicio de reciclaje y facilitar la separación de residuos a la ciudadanía.

Además, el consistorio ha reforzado la limpieza diaria de las isletas de contenedores, con trabajos continuos de lavado y mantenimiento para garantizar espacios más limpios y seguros.

Desde la Concejalía de Gestión de Residuos y la Concejalía de Medio Ambiente señalan que esta actuación forma parte de las mejoras previstas para este año, a las que se suma el servicio de recogida de poda y enseres a domicilio, disponible previa solicitud por parte de los vecinos y vecinas.

Por su parte, desde el Partido Socialista de Finestrat han criticado la inversión realizada en limpieza y recogida de residuos, asegurando que, pese al aumento del gasto, existen zonas del municipio a las que el servicio no llega de forma adecuada. El edil socialista Juan Guillermo Algado ha señalado que el presupuesto para la recogida de residuos sólidos es de más de 1,4 millones de euros en la actualidad, cuestionando la eficacia de estas medidas.

Asimismo, desde el PSOE denuncian que los fines de semana los servicios de recogida y limpieza resultan insuficientes, especialmente en los puntos limpios, lo que provoca acumulación de residuos, falta de espacio para depositarlos y, en consecuencia, que estos acaben dispersos por caminos rurales y cunetas.