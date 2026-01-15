Finestrat y ASEFI renuevan convenio de colaboración

La Asociación Empresarial de Finestrat que agrupa a cerca de 100 empresas locales ha renovado convenio con el consistorio. Entre otras cuestiones esta renovación supone la aportación económica municipal de 4.000 euros. Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa de Finestrat

Con este convenio se respaldan las iniciativas de ASEFI como por ejemplo la Gala Empresarial o las jornadas que vienen celebrando a lo largo del año para apoyar a las empresas, promover la cultura emprendedora y consolidar nuevas iniciativas empresariales.