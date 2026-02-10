Finestrat apoya la salud visual infantil con ayudas para gafas y lentillas

Hasta 100 euros de ayuda para niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años (inclusive) para renovar sus gafas o lentillas. Esta es la principal medida del Plan VEO, una iniciativa del Ministerio de Sanidad a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Finestrat y en la que participan los cuatro establecimientos de óptica del municipio.

La alcaldesa de Finestrat y concejala de Sanidad, Nati Algado, ha visitado las ópticas adheridas al programa, donde las familias del municipio pueden solicitar ya esta ayuda de forma directa. “Las cuatro ópticas de Finestrat que se han sumado al Plan VEO, una ayuda del Ministerio de Sanidad que subvenciona con hasta 100 euros el cambio de gafas o lentillas para menores de 16 años. Animo a las familias a cuidar la salud visual de sus hijos e hijas, porque es una etapa clave en su desarrollo y en su rendimiento académico, y ahora, con esta ayuda, es más fácil”, señala la alcaldesa.

La subvención cubre hasta un máximo de 100 euros por persona beneficiaria y financia productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con tratamiento antirreflejante, así como lentes de contacto (lentillas) y sus soluciones de mantenimiento durante un año. En los casos en los que el coste sea inferior a 100 euros, el Plan VEO cubre la totalidad del importe, por lo que la familia no debe realizar ningún desembolso. Si el precio es superior, la ayuda subvenciona hasta 100 euros y el beneficiario abona la diferencia.

Pueden acceder al Plan VEO todos los menores de hasta 16 años que tengan derecho a la sanidad pública en España y cuenten con una prescripción visual. La ayuda se tramita directamente en las ópticas adheridas, identificadas con el distintivo oficial del programa.