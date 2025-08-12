Finestrat y APAEX Marina Baixa firman su primer convenio de colaboración

El convenio busca apoyar la labor de prevención, acompañamiento y apoyo que realizan a las personas de la comarca que luchan por dejar atrás la adicción al alcohol y a sus familias.

El consistorio aportará 1.000 euros para apoyar la organización de programas y actividades destinados a acogida y seguimiento de nuevos miembros y sus familias, así como tratamiento psicológico individual y grupal, charlas, talleres, conferencias y reuniones, así como participación en congresos y jornadas de sensibilización y campañas de prevención del alcoholismo.

Escuchamos a la concejala de Bienestar Social, María Teresa Pérez

En la firma han estado presentes el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca y el presidente de la Asociación Provincial Alicantina ExAlcohólicos, Juan Carlos Palomar Borobia.