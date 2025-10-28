FGV instalará un ascensor en el apeadero del Hospital de La Vila para mejorar la accesibilidad antes de final de año

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instalará el próximo mes de diciembre un ascensor con el objetivo de facilitar el acceso al centro sanitario y cumplir con los criterios de accesibilidad.

En esta misma actuación, también se rehabilitarán los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica, adaptándolos a los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamiento.

Estas mejoras se enmarcan dentro de las obras de electrificación y duplicación de la vía del TRAM entre Benidorm, Finestrat y La Vila, una actuación que permitirá aumentar la frecuencia de paso de los trenes y mejorar la movilidad de los viajeros en toda la comarca de la Marina Baixa.