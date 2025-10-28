Movilidad e infraestructuras

FGV instalará un ascensor en el apeadero del Hospital de La Vila para mejorar la accesibilidad antes de final de año

El objetivo de facilitar el acceso al centro sanitario y cumplir con los criterios de accesibilidad.

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instalará el próximo mes de diciembre un ascensor con el objetivo de facilitar el acceso al centro sanitario y cumplir con los criterios de accesibilidad.

En esta misma actuación, también se rehabilitarán los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica, adaptándolos a los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamiento.

Estas mejoras se enmarcan dentro de las obras de electrificación y duplicación de la vía del TRAM entre Benidorm, Finestrat y La Vila, una actuación que permitirá aumentar la frecuencia de paso de los trenes y mejorar la movilidad de los viajeros en toda la comarca de la Marina Baixa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer