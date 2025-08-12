Tramnochador

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ofrece este jueves el servicio especial nocturno por la víspera de la festividad del 15 de agosto

Con este servicio especial de Tramnochador, las circulaciones nocturnas durante el puente de agosto se producirán el jueves, viernes y sábado

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa

El TRAM ofrece este sábado servicio especial para facilitar los desplazamientos al Castell de l'Olla de Altea.

Ofrecerá así servicio durante toda la noche entre Luceros y las localidades de Benidorm con la Línea 1; además entre Benidorm y la estación de Garganes en el municipio de Altea con la Línea 9, con parada en las diferentes estaciones y apeaderos de estos trayectos.

Con este dispositivo especial, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilita el acceso a las principales áreas de ocio de Alicante de forma segura, y llega así a miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que se desplazan durante la madrugada, sin necesidad de utilizar vehículo propio.

Las frecuencias de los trenes y tranvías dependerán de las diferentes líneas y de las franjas horarias, por lo que se aconseja a los clientes que se informen en la página web, en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente, así como en redes sociales y en la app oficial de TRAM d’Alacant.

