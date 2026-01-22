La etapa 9 de la Vuelta a Ciclista a España 2026 tendrá su salida desde Villajoyosa y pasará por los municipios de Finestrat, La Nucía y Callosa d´en Sarrià

El alcalde de Villajoyosa Marcos Zaragoza ha estado en la presentación de esta prueba ciclista que ha realizado la Diputación de Alicante en el estand de la Comunidad Valenciana en Fitur. El primer edil Marcos Zaragoza ha mostrado su satisfacción por acoger esta salida.

La etapa 9 se celebrará el 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros desde Villajoyosa a Finestrat, La Nucia, Callosa d’en sarrià, puerto de Tàrbena, Orba, puerto de “El Miserat”, puerto de Tollos, Quatretondeta, puerto de Tudons, Penáguila, puerto de Benifallim, Torremanzanas, Relleu y el Alto de Aitana.

Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa de Finestrat

La Vuelta Ciclista a España recalará este verano en Villajoyosa, ya que el municipio acogerá la salida de la etapa 9 de la 81 edición de esta prueba ciclista que llegará hasta la Sierra de Aitana el domingo, 30 de agosto. En total, 187 kilómetros y 5.100 metros de desnivel que tendrán que recorrer los deportistas en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026 con seis puertos de montaña.

Villajoyosa está de nuevo presente en la feria internacional de turismo dentro del estand del Patronato de la Costa Blanca para promocionar toda la oferta del municipio que está disponible a lo largo del año. Además de los reclamos turísticos como las Fiestas de Moros y Cristianos, la gastronomía o playas y entornos naturales, este año se presentará uno de los eventos internacionales más importantes que se celebrará en el municipio: Campeonato del Mundo de Kayak de Mar. Esta prueba internacional tendrá lugar en Villajoyosa del 9 al 12 de octubre de 2026 y la presentación será este jueves, a las 18:00 horas, en la plaza de Callao de Madrid.